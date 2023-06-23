Самарец окажется в колонии строгого режима за кражу почти 8 тысяч рублей

Мужчина окажется в колонии за кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель украл чужую банковскую карту. Подозреваемого задержали правоохранители.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции обратился местный житель. Он рассказал, что с его карты списали 7 900 рублей. Правоохранители изучили выписку с карты и осмотрели магазины, в которых побывал злоумышленник. Подозреваемого удалось задержать. Мужчина признался, что нашел карту возле остановки и решил попробовать расплатиться ей.

После удачной оплаты мужчина не остановился и продолжил ходить по магазинам. Уголовное дело передали в суд. Теперь злоумышленнику грозит 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.