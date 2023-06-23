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НовостиПроисшествия23 июня 2023 13:15

В Самарской области 7-летняя девочка пострадала в столкновении трех машин

Медики назначили малышке амбулаторное лечение
Анастасия ФИЛАТОВА
Водитель отечественной легковушки устроил "невеселый паровозик"

Водитель отечественной легковушки устроил "невеселый паровозик"

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 22 июня 2023 года, на улице Декабристов в Сызрани произошло ДТП. Примерно в 16:25 там столкнулись ВАЗ-2109, Opel Mokka и ZX Grandtiger. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 31-летний водитель отечественной легковушки. Мужчина неправильно выбрал дистанцию до едущего впереди Opel и столкнулся с ним. От удара иномарка проехала вперед и врезалась в ZX Grandtiger.

В результате ДТП пострадала 7-летная девочка, которая находилась в «девятке». Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

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