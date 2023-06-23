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НовостиПроисшествия23 июня 2023 13:37

В Самарской области председатель кооператива не выплатил 28 работникам более 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Сотрудникам не выплачивали заработную плату

Сотрудникам не выплачивали заработную плату

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области председатель производственного сельского кооператива не выплатил сотрудникам более 1 млн рублей. Правоохранители провели проверку.

Согласно информации, опубликованной прокуратурой региона, 28 сотрудников кооператива не получили 1 092 922 рубля. Председатель не выплачивал заработную плату в течение трех месяцев. При этом, правоохранители отмечают, что возможность перевести средства была. В отношении председателя возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты более двух месяцев.

По уголовному делу проводят необходимые следственные действия. Расследование взято прокуратурой Хворостянского района на контроль.