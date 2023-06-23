В Самаре открыли новый инженерно-конструкторский центр «ОДК-Кузнецов»

В областной столице открылся новое ОКБ. Фото: пресс-служба правительства СО.

В Самаре в день рождения генерального конструктора Николая Кузнецова открыли новое опытно-конструкторское бюро на базе обособленного подразделения «Управленческий» компании «ОДК-кузнецов». Торжественное мероприятие прошло 23 июня 2023 года.

Новое ОКБ открыли губернатор Самарской области, первый заместитель гендиректора «Ростех» Владимир Артяков и руководитель АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Вадим Бадеха. Дмитрий Азаров поздравил коллектив предприятия с днем рождения основателя «ОДК-Кузнецов» и поблагодарил гендиректора Госкорпорации Сергея Чемезова и его первого заместителя за внимание к трудовому коллективу и развитию производства.

-Очень символично, что именно в этот день открываются новые производства на основной площадке, открывается центр конструкторских разработок. Я искренне благодарю руководство предприятия, трудовой коллектив за бережное отношение к традициям славного завода. На мой взгляд, сейчас предприятие переживает второе рождение, и я этому искренне рад, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Строительство объекта стартовало в 2021 году. Общая площадь нового ОКБ составит более 10 тысяч квадратных метров. В бюро создали комфортные условия для инженеров-конструкторов и сотрудников технических служб. В нем будут работать 500 человек.