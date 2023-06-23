Многие самарцы не боятся вкладывать в акции на длительный срок

Горожане вкладывают деньги в акции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие горожане готовы вкладывать в акции на длительный срок. Специалисты опросили местных жителей.

Согласно опросу УК ПСБ, 31% респондент не придерживается долгосрочной стратегии инвестирования, а 69% респондентов готовы инвестировать на срок от года. 33% самарцев выделяют на это более 100 тысяч рублей. В инструменты готовы вкладываться более чем на полгода-год 21% самарцев, 5% - максимум на три месяца, 5% - на месяц.

Еще 29% горожан инвестируют сумму в пределах 100-500 тысяч рублей, лишь 4% респондентов – более 1 миллиона рублей.