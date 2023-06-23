В премии «Семьи России» определили 12 победителей

Победителей наградят в Волгограде, Екатеринбурге и Красноярске

В стране прошел многоэтапный конкурс, который показал яркие и позитивные истории многодетных семей. В конкурсном этапе приняли участие 92 семьи из 23 субъектов страны.

Проект реализуют при поддержке партии «Единая Россия». В первом этапе участники присылали трогательные истории своего семейного счастья, гражданам предложили направить конкурсные работы с фотографиями, видео и другими семейными «артефактами». В результате было получено около 100 душевных историй многодетных семей. Победителями выбрали семьи из Волгоградской. Свердловской областей и Красноярского края.

Граждане смогут ознакомиться с конкурсными работами на сайте проекта. Награждение победителей пройдет в Волгограде, Екатеринбурге и Красноярске.