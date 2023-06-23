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НовостиПроисшествия23 июня 2023 15:38

В Самаре стало известно о задержании экс-главы департамента управления имуществом

Правоохранители задержали Виктора Федоренчика
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители задержали чиновника

Правоохранители задержали чиновника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о задержании бывшего руководителя департамента управления имуществом города. Об этом сообщили «ВолгаНьюс» в силовых структурах.

Согласно опубликованным данным, в отношении Виктора Федоренчика возбуждено уголовное дело из-за мошенничества. Его подозревают в незаконном переводе помещений общежитий городского округа в состав социального жилого фонда. При проверке были выявлены новые нарушения.

Ранее чиновник уже был под следствием. О задержании стало известно вечером пятницы, 23 июня 2023 года.