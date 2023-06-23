В Самаре ищут подрядчика, который очистит 64 памятника

Подрядчиком предстоит следить за состоянием памятников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре ищут подрядчика, который будет нести ответственность за содержание памятников. В список попали 64 объекта.

Согласно опубликованным данным, подрядчику предстоит содержать мемориальные сооружения: мыть их, убирать пыль, следить за порядком у прилегающих территорий. Контракт заключат до конца текущего года. В список мемориалов попали: памятник святому равноапостольному князю Владимиру, обелиск «Борцам революции 1917 года» и другие.

Начальная цена контракта – почти 2,5 млн рублей. Победителя закупки определят 5 июля 2023 года.