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НовостиОбщество23 июня 2023 16:48

В Самаре прошла встреча, посвященная ярмарке трудоустройства

В регионе реализуется проект «Моя карьера с Единой Россией»
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Студенты обсудили со спикерами трудоустройство

Студенты обсудили со спикерами трудоустройство

В Самаре состоялась встреча со студентами. Во время мероприятия обсудили вопросы успешного трудоустройства, стратегию лидерства и психологические нюансы общения с работодателем.

В регионе реализуется партийный проект «Моя карьера с Единой Россией». Для студентов самарских колледжей и техникумов организаторы подготовили программу с практической частью. В клубе занятой молодежи также предусмотрели дискуссионную площадку с обучающими элементами для молодых людей. Участники встречи смогли разобрать варианты повышения квалификации и трудоустройства.

Во время мероприятия молодые люди обсудили со спикерами обучение методам и способам поиска работы, определили оптимальные действия при поиске работы, навыки переговоров с работодателем и формирование делового имиджа.