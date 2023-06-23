В Самаре прошла встреча, посвященная ярмарке трудоустройства

Студенты обсудили со спикерами трудоустройство

В Самаре состоялась встреча со студентами. Во время мероприятия обсудили вопросы успешного трудоустройства, стратегию лидерства и психологические нюансы общения с работодателем.

В регионе реализуется партийный проект «Моя карьера с Единой Россией». Для студентов самарских колледжей и техникумов организаторы подготовили программу с практической частью. В клубе занятой молодежи также предусмотрели дискуссионную площадку с обучающими элементами для молодых людей. Участники встречи смогли разобрать варианты повышения квалификации и трудоустройства.

Во время мероприятия молодые люди обсудили со спикерами обучение методам и способам поиска работы, определили оптимальные действия при поиске работы, навыки переговоров с работодателем и формирование делового имиджа.