В Самаре рассказали, при каких условиях станет доступна реконструкция хрущевок

Работы могут провести после решения общего собрания собственников Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре рассказали, при каких условиях возможно реализовать реконструкцию хрущевок. Эксперты поделились мнением о назревшей проблеме.

Авторы проекта реновации предлагают реконструировать не только отдельные дома, но и целые кварталы с внутренними проездами, дворами и школами. Над домами хотели бы надстроить 1-2 этажа. При этом, жители смогут получить замену всех инженерных коммуникаций, лифт и освобождение от платы за капитальный ремонт. Специалисты считают, что фундаменты многих хрущевок вполне могут выдержать дополнительную нагрузку.

Расселять жильцов при реализации проекта не планируют. Проектный участок уже выбран, но для программы необходимо решение общего собрания собственников.