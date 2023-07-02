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НовостиАвто2 июля 2023 5:20

Как водителю и пешеходу не попасть в ДТП

Даже при резком торможении машина успевает проехать около 60 метров [видео]
Переходить дорогу безопасно, если транспорта поблизости нет или он остановился.

Переходить дорогу безопасно, если транспорта поблизости нет или он остановился.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько времени нужно водителю, чтобы затормозить, увидев пешехода? В городе разрешена скорость до 60 км/ч. Даже если дорога будет сухой и водитель экстренно затормозит, на такой скорости машина успеет проехать 60 метров, прежде чем остановится. Но человек может оказаться ближе, и тогда ситуация попадет в статистику: 70% пешеходов, пострадавших на дороге, получили травмы, переходя проезжую часть.

Водитель, пожалуйста, тормози заранее перед перекрестками и знаками пешеходных переходов. Пешеход, соблюдай несколько несложных правил, которые спасут тебе жизнь:

- переходи дорогу только там, где это разрешено, есть разметка и стоит знак, предупреждающий водителя;

- не стой слишком близко к проезжей части;

- не перебегай дорогу перед близко идущим транспортом;

- лучше носи светлую одежду или ту, на которой есть светоотражающие знаки.