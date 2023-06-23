Делегация выпускников из Самарской области отправилась на Кремлевский бал

Дмитрий Азаров проводил выпускников. Фото: Юлия Рубцова

Делегация выпускников школ из Самарской области отправилась на бал в Кремль. В пятницу, 23 июня, с железнодорожного вокзала ребята отправились на традиционный выпускной в Москве.

В число участников попали самые достойные, проявившие выдающиеся способности в учебе школьники, а также учащиеся из семей участников СВО, семей, нуждающихся в социальной поддержке и претенденты на медаль «За особые успехи в учении». Вместе с семьями и близкими выпускников на вокзал приехал губернатор Дмитрий Азаров.

- Сегодня мы наших медалистов, лучших из лучших, провожаем на Кремлевский бал. Ребята, это событие в жизни останется навсегда. Вы это заслужили по праву – своим старанием, упорством, результатом, с которым вы пришли к окончанию школы. Вы заслужили быть в числе лучших выпускников нашей страны, нашей великой Родины, России, в этот день, - обратился Дмитрий Азаров к выпускникам.

Также глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в организации поездки – Олега Белозерова (гендиректора – председатела правления ОАО «РЖД»), депутата «Единой России» Александра Хинштейна.

- Мы также со своей стороны предприняли усилия, чтобы организовать поездку, оплатить и проживание, и экскурсии, и трансфер, - отметил губернатор

- Понимаю, что каждый из вас еще выберет свой путь, вы целеустремленные, уверен, думали об этом заранее, имеете намерения, желание, а значит, точно достигнете результата. Я бы очень хотел, чтобы ваш жизненный путь был связан с самарской землей. Сегодня в нашем регионе, который развивается опережающими темпами, создаются новые инновационные предприятия, внедряются новые технологии, из года в год повышается уровень образования, наши ведущие университеты входят в ТОП российских университетов, - подчеркнул Дмитрий Азаров.