В Самаре временно ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

В областной столице пройдут соревнования Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Самаре временно ограничат движения транспорта из-за соревнований по велосипедному спорту. Меры не распространятся на спецмашины.

По информации городской администрации, движение ограничат по улице Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор, по Проезду №2, по улице Дальней от улицы Арены 2018. Ограничения будут действовать с 08:00 до 16:00 25 июня, с 08:00 до 16:00 17 июля, с 08:00 до 16:00 18 июля.

Помимо этого, на участке временно запретят остановку и стоянку транспорта. Подробная схема движения опубликована на сайте мэрии.