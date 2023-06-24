В Самаре ночью на Ракитовском шоссе сбили насмерть человека 24 июня 2023 года

Это уже не первое подобное ДТП на неосвещенной дороге в Самаре Фото: принтскрин видео.

В ночь на 24 июня 2023 года в социальных сетях появилась информация о серьезном ДТП на Ракитовском шоссе в Самаре. Как сообщают очевидцы, на неосвещенной дороге насмерть сбили человека.

Судя по видео, которое разместили в самарских пабликах, на дороге действительно лежит человек, накрытый белым полотном. На месте происшествия работали несколько нарядов полиции и автомобиль скорой помощи.

«КП-Самара» запросила официальный комментарий у представителей ГУ МВД по Самарской области, но на момент публикации информации и происшествии не поступало.

Стоит отметить, что на Ракитовском шоссе уже не в первый раз происходит подобное ДТП. Из-за неосвещенной дороги в темное время суток под колеса мчащихся автомобилей уже попадали люди.

Ранее «Комсомольская правда» обращалась за комментарием в администрацию Самары. Еще в 2021 году чиновники сообщали, что на ближайшие три года в бюджете города не запланирован бюджет на комплексное благоустройство Ракитовского шоссе, в том числе установку освещения.

- - Если будет финансирование, то департамент готов выступить заказчиком строительства. Однако сначала нужно будет разработать проект, пройти госэкспертизу, а уже потом начинать строительство. На эти этапы уйдет как раз три года, - ответили нам тогда в департаменте градостроительства Самары.