В Самаре 28 и 29 июня 2023 года отключат воду на четырех улицах

Информация об отключениях ХВС предварительная и может быть скорректирована в течение недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РКС-Самара планирует в ближайшее время проводить в городе работы на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдет без отключения воды в домах, однако на четырех улицах Самары все же на время жители останутся без водоснабжения.

- Просим жителей при необходимости заранее сделать запас воды, - предупредили самарцев коммунальщики.

28 июня холодную воду могут отключить по адресам: ул. Советской Армии, 121, 123. Адрес установки бойлера – ул. Советской Армии, 121.

29 июня 2023 года сотрудники РКС планируют заменить задвижку на улице Мориса Тореза. С 9 утра до 17 часов вечере возможно временное отключение холодного водоснабжения в домах № 41, 42, 43, 44, 46, 48 по улице М. Тореза, на улице Гагарина в домах № 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, на улице Революционная, 131, 133а, 135а. Для самарцев на Революционной, 135 будет установлен бойлер.

РКС-Самара информирует, что информация по отключениям предварительная и носит информативный характер. В течение недели график может быть скорректирован. Самарцев просят следить за актуальной информацией на сайте РКС.