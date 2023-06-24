В Самарской области пенсионерка забыла банковскую карту в банкомате и лишилась 7 тысяч рублей

Ворам грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Жигулевска задержали преступников, которые украли пенсионные накопления с банковской карты старушки. Пенсионерка забыла свою карту в банкомате, чем воспользовались местные алкоголики. После первого удачного списания денег с чужой карты, мужчины решили устроить себе праздник за чужой счет.

В полицию Жигулевска обратилась местная жительница, которая сообщила, что с ее утерянной ранее карты происходят списания денег. Всего у пенсионерки со счета было списано было 7 тысяч рублей за покупки, которые она не совершала.

- Полицейские изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что её картой расплачивались в магазинах на территории города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости, составили ориентировку с описанием примет злоумышленников и распространили ее среди личного состава Отдела, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых, задержали мужчин на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее судимые за незаконный оборот наркотиков 43-летний мужчина и его 40-летний товарищ признались в содеянном и рассказали, что нашли карту, торчащую в банкомате, и решили воспользоваться ей. После первой же удачной покупки в ближайшем магазине, мужчина продолжили покупать себе еду, алкоголь и вещи в других торговых точках, пока деньги на карте не закончились.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Теперь им грозить до 6 лет лишения свободы, а также штраф до 80 тысяч рублей.