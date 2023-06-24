В Тольятти при взрыве газа в гараже на улице Северная произошло обрушение ангара 24 июня 2023 года

Погибших и пострадавших нет. Фото: ВК/Происшествия Тольятти Фото: из соцсетей

В ночь на 24 июня 2023 года в Тольятти местные жители услышали сильный взрыв на улице Северной. Как оказалось, ЧП произошло по адресу Северная, 61, где располагается ООО «Фаст-газ». К месту происшествия были направлены оперативные службы города.

- Сообщение о хлопке в гараже поступило в 2:15. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в гараже, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, впоследствии взрыва произошло частичное обрушение ангара. Как сообщили в муниципальном центре управления Тольятти, в боксе, где произошло ЧП, оказывались услуги по зарядке баллонов углекислотой.

- Погибших и пострадавших нет. В ликвидации последствий принимали участие 10 человек личного состава и 4 единицы спецтехники, - сообщили в главном управлении МЧС.