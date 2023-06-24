В Самарской области женщину лишили водительских прав, но она вновь села за руль нетрезвой

35-летняя автолюбительница вновь села за руль в состоянии опьянения и теперь ей грозит лишение свободы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В мае этого года сотрудники ДПС Сергиевского района остановили автомобиль «Нива 4х4» за нарушение правил дорожного движения. За рулем находилась 35-летняя женщина, к которой были явные признаки алкогольного опьянения. Как выяснилось, злостная нарушительница уже не в первый раз садиться за руль нетрезвой.

- В ходе проверки документов сотрудниками полиции установлено, что в июле прошлого года женщина-водитель привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев. Соответствующих выводов правонарушительница не сделала и вновь совершила противоправное деяние, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщину доставили в отделение полиции, а ее автомобиль поместили на спецстоянку. Полицейские оформили административный материал о повторном управлении транспортным средством водителем, который ранее был лишен прав. Мировой судья назначил самарчанке наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Кроме того, в отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь нетрезвой автолюбительнице может грозить до двух лет лишения свободы.