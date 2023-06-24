Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал выступление президента

Глава Самарского региона поддержал выступление президента Владимира Путина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с заявлением. Он поддержал президента.

- Знаю, что многие испытывают тревогу в связи с произошедшими сегодня событиями. Это тревога за нашу Родину. За парней, которые сейчас честно выполняют свой воинский долг на передовой. За мирных граждан, которые плечом к плечу трудятся под лозунгом «Все для фронта, все для Победы». За всё то, что сейчас группа зарвавшихся подонков пытается растоптать, предать, - сказал в своем обращении Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что то, что произошло – это удар в спину нашей армии, нашей Родине, всем нам. В Самарской области ситуация находится под контролем. Безопасность обеспечивается органами правопорядка. Всем ведомствам доведены необходимые указания. Предприятия региона, объекты социальной и инженерной инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.

Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что «действия, которые раскалывают наше единство – отступничество от своего народа. Это удар в спину стране и нашему народу». Президент РФ напомнил, что именно из-за подобного удара в спину началась гражданская война 1917 года, поэтому Россия не допустит повторения тех трагических событий и примет все необходимые меры для защиты своего народа и государственности.