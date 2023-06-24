«Призываю жен и матерей успокоится»: жена самарского генерала Екатерина Колотовкина высказалась по теме мятежа

Екатерина Колотовкина уверена, что сила в единстве и нельзя позволить развалить Россию изнутри

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже выступил с заявлением, он поддержал президента. Свое мнение озвучила также супруга самарского генерал-лейтенанта, командующего армией, Екатерина Колотовкина. Она призвала не поддаваться панике.

- То, что сейчас происходит предательство и измена, вооруженный мятеж в тылу воюющей армии. Плевок в сторону моего мужа, братьев и их боевых товарищей, - написала в своем телеграм-канале Екатерина Колотовкина.

Руководитель фонда «Звезда и лира», идейный вдохновитель всероссийского проекта «Жены героев», жена командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа Андрея Колотовкина обратилась к матерям и женам воинов из ЧВК «Вагнер» и МО РФ.

- Призываю вас успокоиться, не поддаваться панике. Это испытание на стойкость и единство. Мы должны пройти его достойно, - сказала Екатерина.