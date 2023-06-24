Полицейские рассказали, кто погиб в ДТП в ночь на 24 июня на Ракитовском шоссе в Самаре

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ночь на 24 июня 2023 года в Самаре на Ракитовском шоссе погиб пешеход. Ранее об этом страшном происшествии стало известно от очевидцев. Сейчас сотрудники полиции рассказали об обстоятельствах ДТП.

- ДТП произошло в 23:15. 28-летний водитель на автомобиле «Тойота» двигался по Ракитовскому шоссе и совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте, - рассказали обстоятельства происшествия в ГУ МВД по Самарской области.

От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сотрудники полицию выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В социальных сетях самарцы обсуждают смертельное ДТП. Очевидцы сообщают, что мужчина-пешеход был ночью на Ракитовском шоссе не один, а со своим товарищем. Кто-то видел, как мужчины неосторожно шли вдоль дороги, буквально кидаясь под колеса проезжающим мимо авто. Самарцы предполагают, что друзья были в нетрезвом состоянии.