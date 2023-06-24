Синоптики обещают повышение температуры воздуха в Самарской области, но будут идти дожди

В конце июня в Самаре продолжат идти дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода ожидается в Самарской области в ближайшие дни. По прогнозу, местами в регионе пройдут дожди и грозы, но температура воздуха начнет стремиться к высоким отметкам уже на следующей неделе.

В воскресенье, 25 июня 2023 года, днем возможен небольшой дождь, а местами по области будет гроза. Температура воздуха будет держаться в пределах +17… +22 градусов.

Начало новой рабочей недели предвещает самарцам влажную погоду, с кратковременными дождями. Однако по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до +25 градусов.

Примерно такая же погода ожидается и во вторник, и в среду. Есть вероятность, что вторник порадует переменной облачностью и отсутствием существенных осадков.