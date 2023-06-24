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НовостиОбщество24 июня 2023 14:48

«Это просто предательство»: самарский виртуоз Сергей Войтенко записал видеообращение для россиян

Известный самарский баянист Сергей Войтенко обратился к россиянам и призвал не поддаваться панике
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Знаменитый самарец записал видеообращение

Знаменитый самарец записал видеообращение

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже выступил с заявлением, он поддержал президента. Известный самарский баянист Сергей Войтенко записал видеообращение к россиянам, где призвал всех не поддаваться панике.

- В тот момент, когда страна ведёт войну на выживание, вдруг появились люди, которые устраивают военные мятежи. Личные интересы и личные, какие-то обиды, ставят превыше безопасности своего народа. Это значит работать против своей страны. Это просто предательство, - высказал свое мнение виртуоз.

Сергей Войтенко призвал россиян не поддаваться панике и не вестись на провокации. Музыкант говорит, что нужно понимать, что сейчас идет просто предательство и это нужно искоренять.