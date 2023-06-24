В Самарской области объявили желтый уровень опасности в ночь на 25 июня 2023 года

Погода не балует самарцем летнем солнцем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень опасности в Самарской области. Это связано с предстоящим ухудшением погоды в регионе.

- Ночью 25 июня 2023 года местами по Самарской области ожидается сильный дождь, - сообщили в Приволжском УГМС.

Напомним, ранее сообщалось, что предстоящая рабочая неделя тоже не принесет самарцам ощущения солнечной летней погоды. По прогнозу синоптиков, хоть температура воздуха и достигнет +25 градусов, но в начале следующей недели местами в регионе все еще будут лить дожди, а где-то даже ожидаются грозы.