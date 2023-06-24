«Крылья Советов» попали в одну группу с «Зенитом» в Кубке России 23/24

Жеребьевка турнира прошла в субботу. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» сыграют в групповом этапе Кубка России 2023/24 с «Зенитом», «Ахматом» и «Балтикой». Жеребьевка турнира прошла в субботу, 24 июня 2023 года, в Москве. Все перечисленные команды попали в группу C.

Напомним, в прошлом сезоне «Крылья Советов» вылетели во втором этапе Пути регионов Кубка России, проиграв «Краснодару» в серии пенальти.

В предыдущем розыгрыше турнира самарцы также играли в группе с «Зенитом» и смогли дома обыграть петербуржцев.