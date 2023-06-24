«Крылья Советов» начнут сезон РПЛ в Грозном против «Ахмата»

Самарцы начнут новый сезон в Грозном. Фото: ПФК "Крылья Советов"

На официальном сайте Российской премьер-лиги опубликован календарь на сезон 2023/2024. Самарские «Крылья Советов» начнут новый сезон в Грозном, где сыграют против «Ахмата». Первый тур начнется уже 21-23 июля.

В конце июля «Крылья» сыграют с «Динамо», далее им предстоит встреча с «Ростовом», «Локомотивом», «Рубином», «Факелом» и ЦСКА. В сентябре самарцы встретятся со «Спартаком», а после международной паузы с 9 по 17 октября состоится матч с «Зенитом». Полный календарь туров РПЛ можно посмотреть на официальном сайте премьер-лиги.

Напомним, в прошлом сезоне «Крылья Советов» вылетели во втором этапе Пути регионов Кубка России, проиграв «Краснодару» в серии пенальти. В групповом этапе Кубка России 2023/24 «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом», «Ахматом» и «Балтикой». Жеребьевка турнира прошла в субботу, 24 июня 2023 года, в Москве. Все перечисленные команды попали в группу C.