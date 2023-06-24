«Сегодня каждый для себя должен сделать выбор»: депутат Госдумы Александр Хинштейн о мятеже ЧВК «Вагнер»

Александр Хинштейн призвал сплотиться еще сильнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с заявлением. Он поддержал президента. Вслед за главой региона свою позицию высказал и самарский депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Сегодня — каждый должен сделать для себя внутренний выбор: с кем ты? С Президентом и народом? Или с мятежниками, толкающими страну в пучину Гражданской войны? Какими бы высокими целями не объяснялись причины происходящего, от этого мятеж — не перестает быть мятежом. И как всякий мятеж — он должен быть подавлен. И будет — я абсолютно уверен — подавлен! У государства достаточно для этого сил и средств, - жестко отстоял свою позицию в данной ситуации депутат.

Александр Хинштейн настоятельно просит россиян сохранять спокойствие. По его мнению, паника лишь сыграет на руку врагам и будет искусственно нагнетаться. Депутат уверен, что ради своего будущего и будущего своей страны необходимо еще сильнее сплотиться.