В Тольятти полностью затопило улицу Юбилейную

Фото: Главный по новостям Тольятти

Утро воскресенья 25 июня не задалось у жителей Тольятти. В городе из-за сильных осадков затопило несколько улиц.

Интернет-пользователи поделились видео в социальных сетях, где видно, что проезжая часть полностью оказалось под водой. По словам автора, на кадрах — улица Юбилейная. И это еще не все.

-Возле «Аэрохолла» потоп, машины встают. А в первом квартале на Революционной падение дерева, дорога перекрыта, - написал автор поста.

Как оказалось, местных жителей воскресные события особо не удивили.

-И 10 лет, и 15 лет назад там был потоп. Никто ничего не делает, - написал в комментариях тольяттинец Раис.