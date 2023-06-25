В Тольятти у подъезда жилого дома нашли труп девушки

Фото: ВКонтакте «Тольятти»

В Самарской области рядом с жилой многоэтажкой нашли труп девушки. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях и поделились жуткими кадрами.

Как известно, все случилось в воскресенье 25 июня 2023 в Тольятти. Бездыханное тело местной жительницы обнаружили прямо у подъезда жилого дома, что расположен на улице Тополиной, 25. По словам интернет-пользователей, 37-летняя женщина упала с высоты.

-Предварительно, падение произошло с 16 этажа. На общем балконе была обнаружена табуретка, - пишут в местном паблике.

Редакция «КП-Самара» обратилась в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. На данный момент подробности произошедшей трагедии уточняются.