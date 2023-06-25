В Самаре в День молодежи выступили Алексей Белов и Ольга Кормухина

Фото: ВКонтакте «ЕЩЕ Самара»/ Евгений Щекин

В субботу 24 июня в Самаре прошел праздничный концерт, посвященный Дню молодежи. Самарский блогер опубликовал трансляцию мероприятия в соцсетях.

Как известно, на сцене парка выступили молодежные коллективы со всего 63 региона. А вечером хорошей музыкой зрителей порадовали Алексей Белов и Ольга Кормухина.

Правда, некоторые интернет-пользователи стали возмущаться в комментариях под видео, что накануне праздника нигде не было информации о концерте.

-Никакой рекламы не было! Многие бы точно сходили, - написал местный житель.

Других же самарцев смутило отсутствие молодежи. Судя по кадрам, сцену окружило поколении постарше.

-А где же сама молодежь? Не вижу, - возмутилась самарчанка.