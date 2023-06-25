В Самаре неизвестные сняли зеркала с автомобилей

Фото: телеграмм-канал «Губерния 63 Live»

В областной столице неизвестные сняли зеркала с двух иномарок. Об этом в социальных сетях рассказал один из владельцев пострадавшей машины.

Как известно, хулиганы орудовали в ночь на 25 июня. Авто были припаркованы рядом со станцией метро Алабинская.

-Решили знатно пройтись по машинам. Это мой авто в 5:10 утра и еще один какого-то гражданина, который еще сладко спал в это время, - объяснил автор поста.

По словам мужчины, заявление от его имени в полицию уже написано.