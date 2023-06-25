В Самарской области парень украл телевизор у товарища и продал его, чтобы купить алкоголь

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в отношении 23-летнего парня вынесли приговор. Житель Хворостянского района украл у своего товарища телевизор и продал его. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Как известно, все случилось еще в ноябре прошлого года. Тогда в полицию обратится 47-летний мужчина с заявлением о краже. Он объяснил правоохранителям, что из его частного дома был украден телевизор. Сумму ущерба потерпевший оценил в 7000 рублей.

Вскоре стражи порядка задержали 23-летнего молодого человека, который сознался в содеянном. По его словам, он планировал переночевать у знакомого, а когда понял, что дома никого нет, то влез в жилище через окно. Позже ему захотелось расслабиться и выпить алкоголя, но денег в кармане не оказалось. Тогда парень утащил из дома товарища телевизор, продал его и купил на вырученные деньги алкоголь.

-Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения подозреваемому обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.