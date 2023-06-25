Выпускник из Самарской области дважды стал стобалльником ЕГЭ

Фото: ВКонтакте «Подслушано (Кинель)»

В Самарской области выпускник получил сто баллов по ЕГЭ сразу по двум предметам — русскому языку и обществознанию. Об этом стало известно из социальных сетей.

Ученика-стобалльниках зовут Дмитрий Галкин. Парень уроженец Кинеля. В одном из местных пабликов опубликовали его фото и результаты государственного экзамена. Также выпускник сдал историю на 95 баллов и профильную математику на 70 баллов.

Многие интернет-пользователи возмутились, почему у одаренного молодого человека нет красного аттестата (на снимке парень держит синий аттестат).

-У него должен быть красный аттестат! Заслужил!

-Педагоги этой школы не смогли за 11 лет так и не смогли рассмотреть, что ребенок талант. Нет медали и совесть не мучает.

-Мы гордимся тобой. Ты молодец! Очень жаль, что школа этого не увидела.