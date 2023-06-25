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НовостиОбщество25 июня 2023 11:20

В Тольятти из-за сильного ливня пришлось откачивать воду на Обводном шоссе

Проезд для автомобилистов свободен
Анастасия ЗУБКОВА
Фото: ЧП и ДТП|Тольятти

Фото: ЧП и ДТП|Тольятти

В Тольятти из-за обильных осадков местные жители не могли нормально передвигаться по городу. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях и поделились фото.

Как известно, в воскресенье 25 июня сразу на нескольких улицах Автограда проезжая часть оказалось под водой. Затрудненным для проезда авто стал и участок под мостом на Обводном шоссе.

Судя по кадрам, ливневая канализация с таким объемом воды не справилась. Понадобилась помощь городской службы. Позже тольяттинским работникам удалось ликвидировать последствия сильного дождя. Сейчас проезд для автомобилистов свободен.