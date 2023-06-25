Четыре человека погибли в ДТП на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В субботу 24 июня 2023 на сызранской трассе произошло жуткое ДТП с участием двух легковушек и большегруза. В результате аварии четыре человека погибли на месте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как известно, все случилось около трех часов дня на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград». Там 47-летний водитель на «Опель Астра» двигался со стороны Камышина в сторону Саратова. На 465 километре мужчина не выдержал боковой интервал и при встречном разъезде выехал под удар большегруза «Вольво». Уходя от столкновения, фура, груженная кирпичами, вылетела на встречную полосу, где в этот момент проезжал автомобиль «Лифан», за рулем которого находился 35-летний шофер. Грузовик стал съезжать в кювет, но не удержался и с рухнул на легковушку.

К сожалению, водитель и два пассажира «Лифан» скончались на месте от полученных травм. 58-летняя женщина с травмами была госпитализирована в медучреждение, но спасти ее не удалось. Пострадавшая умерла в больнице. Среди погибших — 8-летний ребенок.