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НовостиОбщество25 июня 2023 13:58

+26 и дождь: в Самарскую область вернется тепло

Прогноз погоды на начало рабочей недели
Анастасия ЗУБКОВА
Конец месяца обещает быть чуточку лучше, судя по прогнозу

Конец месяца обещает быть чуточку лучше, судя по прогнозу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало лета в Самарской области (будем честны) не задалось. Июнь был пасмурным и дождливым. В первый летний месяц солнце крайне редко и издевательски выглядывало из густых облаков, а после повти сразу пряталось обратно. Однако конец месяца обещает быть чуточку лучше, судя по прогнозу. Синоптики Приволжского УГМС дарят надежду на теплое лето.

Так, в понедельник 26 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет колебаться до +6...+11 °C. Днем значительно потеплеет, столбик термометра поднимется до отметки +19...+24 °C. Ветер северный, 7-12 метров в секунду.

Во вторник 27 июня ситуация изменится. Небо будет чистым и без осадков. А температура ночью составит до +6...+11 °C, а днем — +21...+26 °C. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.

В среду 28 июня в Самару вновь вернется переменная облачность и небольшой дождь. Столбик термометра ночью опустится +8...+13 °C, а днем температура воздуха прогреется до +18...+23 °C.