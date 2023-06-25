+26 и дождь: в Самарскую область вернется тепло

Конец месяца обещает быть чуточку лучше, судя по прогнозу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало лета в Самарской области (будем честны) не задалось. Июнь был пасмурным и дождливым. В первый летний месяц солнце крайне редко и издевательски выглядывало из густых облаков, а после повти сразу пряталось обратно. Однако конец месяца обещает быть чуточку лучше, судя по прогнозу. Синоптики Приволжского УГМС дарят надежду на теплое лето.

Так, в понедельник 26 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет колебаться до +6...+11 °C. Днем значительно потеплеет, столбик термометра поднимется до отметки +19...+24 °C. Ветер северный, 7-12 метров в секунду.

Во вторник 27 июня ситуация изменится. Небо будет чистым и без осадков. А температура ночью составит до +6...+11 °C, а днем — +21...+26 °C. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.

В среду 28 июня в Самару вновь вернется переменная облачность и небольшой дождь. Столбик термометра ночью опустится +8...+13 °C, а днем температура воздуха прогреется до +18...+23 °C.