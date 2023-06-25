Самарские врачи совершили восхождение на Эльбрус

Фото: Министерство здравоохранения Самарской области

Врачи из Самары покорили Эльбрус в июне 2023 года. Об этом сообщили на официальной странице Минздрава Самарской области.

Как известно, специалисты Самарского кардиологического диспансера совершили восхождение на западную вершину Эльбрус. Три смельчака взяли отпуск в июне и отправились в горы. Взобрались на самую

высокую горную вершину врачи-кардиохирурги Андрей Крюков и Кирилл Михайлов, а также врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей Кодяков.

Перед этим медики прошли серьезную подготовку. Сегодня они вернулись к своей работе и продолжили лечить пациентов.