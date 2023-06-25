В Тольятти образовалась гигантская пробка из-за сломанного шлагбаума

Фото: телеграмм-канал «Главный по новостям Тольятти»

В Тольятти владельцы авто пожаловались на огромную пробку на Хрящевском шоссе. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях и поделились фото.

Судя по кадрам, масштабы затора преувеличить сложно. Машины встали на проезжей части без шанса на движение. По словам автора, виной дорожного коллапса стала неисправность шлагбаума.

-Переезд закрыт, образуется затор со всех сторон на перекрестке с Обводным шоссе. Ищите пути объезда, - пишет житель Автограда.

Автомобилисты разворачиваются.