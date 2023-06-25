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НовостиОбщество25 июня 2023 15:31

Самарскую область 27 и 28 июня накроют сильные магнитные бури

Метеочувствительным стоит быть внимательнее
Анастасия ЗУБКОВА
Сила магнитной бури составит 4 балла

Сила магнитной бури составит 4 балла

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область накроет сильная магнитная буря. Это случится уже в середине новой рабочей недели.

Метеочувствительным жителям 63 региона стоит быть осторожнее. Во вторник 27 и в среду 28 июня геомагнитная обстановка заметно ухудшится.

Так, по данным сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот период метеочувствительный люди могут почувствовать незначительное ухудшение самочувствия. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.