Самарцы пожаловались на наглых крыс в Октябрьском районе

Фото: телеграмм-канал «СамараДТП»

Жители областной столицы пожаловались на наглых грызунов, что обитают в Октябрьском районе города. Очевидцы рассказали об этом в соцсетях и поделились видео.

По словам автора, смелые крысы живут на мусорке рядом с домом Лукачева, 42. Судя по видео, на территории, где установлены контейнеры для отходов, здравствует целое семейство лысых хвостов. Местные жители такому соседству, мягко говоря, не рады.

В комментариях под постом интернет-пользователи устроили обсуждения.

-В этом районе вечно такая проблема, - пишет самарец Сергей.

-Крыс бы отравить,так и напасть смогут!