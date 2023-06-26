В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за Грушинского фестиваля

Временно ограничат движение

В Самаре временно ограничат некоторые дорожные участки из-за проведения фестиваля авторской песни Валерия Грушина. Ограничения будут действовать по дороге в поселке Прибрежный.

По информации городской администрации, ограничительные меры с 08:00 29 июня 2023 года до 08:00 3 июля 2023 будет действовать от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП №1 до КПП №2). При этом, меры не распространятся на спецмашины, а также машины с пропусками.

Подробная схема движения указана на официальном сайте мэрии. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать поездки.