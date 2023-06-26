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НовостиОбщество26 июня 2023 4:31

В Самаре женщины чаще выступают инициаторами ссор из-за денег

Специалисты провели опрос среди горожан
Алена ПРОВКИНА
Горожане рассказали о ссорах из-за денег

Горожане рассказали о ссорах из-за денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре чаще всего разногласия из-за денег случаются в семьях, где женщина зарабатывает больше мужчины. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, о том, что мужчина зарабатывает в семье больше заявили 51% респондентов. По словам каждого пятого, доходы в семье примерно одинаковы. О более высокой зарплате сообщили только 17% женщин. При этом, каждая четвертая опрошенная призналась, что нехватка денег вызывает конфликты. Намного чаще ссоры случают в парах, где женщина зарабатывает больше.

Реже о ссорах заявляют женщины, зарабатывающие примерно столько же, сколько и муж. Инициаторами конфликтов из-за финансов становятся женщины, об этом сообщили 44% мужчин.