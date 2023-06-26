Каждый третий самарец конфликтует из-за кондиционеров

Самарцы рассказали о конфликтах на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре каждый третий местный житель конфликтует из-за кондиционера в офисе. Специалисты провели опрос среди горожан.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, о конфликтах в офисах из-за кондиционера заявили 32% опрошенных. При этом, 52% горожан сообщили, что конфликтов из-за кондиционеров у них не возникает.

- Все сидят в офисе и ругаются, в том числе – из-за кондиционеров, - комментируют расстроенные местные жители.

Острее всего дискомфорт ощущают работники от 35 до 44 лет. Специалисты отмечают, что о конфликтах чаще сообщают мужчины – 38%.