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НовостиПроисшествия26 июня 2023 5:25

В Самарской области пьяный парень избил своего друга из-за машины

Молодой человек не дал подозреваемому сесть за руль
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области молодые люди подрались из-за машины. Пострадавшего госпитализировали.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции получили сообщение о пострадавшем. При опросе, молодой человек рассказал, что ночью поехал со своим другом в бар. Подозреваемый хотел оставить машину на парковке, но выпил и решил сесть за руль. Старший товарищ отговаривал друга, за что и получил несколько сильных ударов.

Правоохранители задержали подозреваемого, который признал свою вину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.