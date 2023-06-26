В Самарской области пьяный парень избил своего друга из-за машины

Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области молодые люди подрались из-за машины. Пострадавшего госпитализировали.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции получили сообщение о пострадавшем. При опросе, молодой человек рассказал, что ночью поехал со своим другом в бар. Подозреваемый хотел оставить машину на парковке, но выпил и решил сесть за руль. Старший товарищ отговаривал друга, за что и получил несколько сильных ударов.

Правоохранители задержали подозреваемого, который признал свою вину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.