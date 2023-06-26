В Самарской области женщина закрыла соседку в комнате и стала требовать выкуп

Подозреваемую задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местную жительницу подозревают в вымогательстве и грабеже. Она закрыла соседку и стала требовать выкуп.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранее женщину уже привлекали к ответственности за применение насилия, органы опеки изъяли троих детей и передали их в приемную семью. На этом женщина не остановилась, она вновь употребила спиртное и начала конфликт с соседкой. Подозреваемая закрыла женщину в комнате, стала требовать деньги, а потом открыто похитила более 9 тысяч рублей.

Злоумышленница призналась, что отомстила за то, что соседка увела ее парня. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.