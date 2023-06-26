Михаил Мурашко высоко оценил имплантируемые медизделия СамГМУ

Министр здравоохранения РФ на прошлой неделе посетил с рабочим визитом Самару Фото: правительство Самарской области

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил разработки Самарского государственного медицинского университета. Он отметил, что индивидуальные протезы, которые создают специалисты вуза, помогают раненым бойцам СВО вернуться к обычной жизни. Об этом чиновник заявил во время визита в Самару на прошлой неделе, пишет ТАСС.

- На базе университета представлены производственные мощности, которые используют аддитивные технологии для изготовления индивидуально имплантируемых медицинских изделий. Это суставы, это касается и ряда замещений костной ткани. Изделия создают дополнительные условия, возможности возвращения к нормальной жизни раненым в СВО, - отметил Михаил Мурашко.

Министр добавил, что самарские ученые работают и в части реабилитационного оборудования. Идет поиск решений для сложных проблем, связанных с нейродегенеративными заболеваниями.

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