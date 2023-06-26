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НовостиОбщество26 июня 2023 6:56

В Самаре многим сотрудникам запрещают хранить личные файлы на рабочих компьютерах

Горожане приняли участие в опросе
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы не хранят личные данные на рабочем компьютере

Многие самарцы не хранят личные данные на рабочем компьютере

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие сотрудники рассказали, что им запрещают хранить личные файлы на рабочих компьютерах. Чаще всего работодатели объясняют это требованиями безопасности.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, запрет на хранение личных данных есть в 22% компаний областной столицы. 28% опрошенных самарцев признались, что хранят все равно хранят на компьютере личные данные, причем 6% делают это вопреки запрету работодателя.

Не захламляют рабочий компьютер 72% респондентов. Причем, 50% опрошенных делают это из-за страха, что информация может «утечь».