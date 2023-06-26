Мобилизованный самарец рассказал, какую музыку слушают танкисты на СВО

Среди бойцов есть поклонники музыки из компьютерных игр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал, какую музыку слушают танкисты — участники СВО. По его словам, среди них есть поклонники треков из компьютерных игр.

— Недавно я был в танковом батальоне, и у меня аж мурашки по коже побежали, когда услышал знакомую музыку, ревущую из портативной колонки. Кто-то из ребят, видимо, в Battlefield (компьютерная игра в жанре тактико-стратегического шутера от первого лица — прим. ред.) играл. Но мотивирует более чем, — написал самарец в своем телеграм-канале.

Также Илья Круговой рассказал подписчикам, зачем солдатам наушники. Этот вопрос ему поступил в личных сообщениях. По словам журналиста, наушники в основном носят артиллеристы и минометчики — чтобы перепонки не порвало. Музыку бойцы в них не слушают, иначе ни командира, ни прилет не услышишь.

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