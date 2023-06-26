Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 7:06

Мобилизованный самарец рассказал, какую музыку слушают танкисты на СВО

Также он раскрыл секрет солдатских наушников
Анастасия ФИЛАТОВА
Среди бойцов есть поклонники музыки из компьютерных игр

Среди бойцов есть поклонники музыки из компьютерных игр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал, какую музыку слушают танкисты — участники СВО. По его словам, среди них есть поклонники треков из компьютерных игр.

— Недавно я был в танковом батальоне, и у меня аж мурашки по коже побежали, когда услышал знакомую музыку, ревущую из портативной колонки. Кто-то из ребят, видимо, в Battlefield (компьютерная игра в жанре тактико-стратегического шутера от первого лица — прим. ред.) играл. Но мотивирует более чем, — написал самарец в своем телеграм-канале.

Также Илья Круговой рассказал подписчикам, зачем солдатам наушники. Этот вопрос ему поступил в личных сообщениях. По словам журналиста, наушники в основном носят артиллеристы и минометчики — чтобы перепонки не порвало. Музыку бойцы в них не слушают, иначе ни командира, ни прилет не услышишь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал