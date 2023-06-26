В Самарской области безработная женщина перевела мошенникам более 430 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница стала жертвой мошенников. Женщина перевела неизвестному крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина увидела в интернете вакансию помощника турагента и перешла по указанной ссылке. Потерпевшая отправила заявку и связалась с неизвестным, который представился специалистом отдела кадров. Злоумышленник рассказал, что в обязанности сотрудника входит бронирование номеров отелей для покупателей туров. Чтобы ознакомиться с работой, женщина забронировала несколько номеров. С ее счета списали более 430 тысяч рублей.

Спустя несколько дней потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.