В Самаре возбудили уголовное дело из-за жестокого убийства собаки на ул. Черемшанской

Живодеру за убийство собаки может грозить до 3 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело из-за жестокого убийства собаки. Речь идет о ЧП, которое произошло в конце апреля 2023 года во дворе на улице Черемшанской. Мужчина забил животное молотком, а затем погрузил труп в багажник авто и уехал. Вместе с ним в машине находилась еще и девушка.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Назначены портретная и биологическая судебные экспертизы. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным ведомства, ранее правоохранители уже выезжали на место происшествия, изъяли записи с домофонов и допросили в качестве свидетелей девять человек. Кроме того, они нашли и осмотрели автомобиль, на котором увезли собаку.

Отметим, что санкции статьи, по которой возбудили уголовное дело, предусматривают следующее наказание: штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, ограничение свободы до 1 года, арест до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

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